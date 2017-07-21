Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры. Законопроект прошел через парламент достаточно быстро. Его внесли в думу в начале июня. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев, бывший директор сибирского филиала «Ростелекома», а сейчас депутат от партии «Единая Россия», Николай Рыжак, депутат от партии «Справедливая Россия», который 21 год прослужил в органах КГБ, впоследствии ФСБ и МВД, и Александр Ющенко (КПРФ).
По новым правилам, сайтам и поисковым системам запрещено размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, которые могут быть использованы для обхода действующих в России блокировок. Ссылки на запрещённые сайты нужно удалить в течение 30 дней, нарушителям грозят штрафы до 700 тысяч рублей за показ ссылок на подобные ресурсы. Сами анонимайзеры и VPN-сервисы должны так же как операторы связи ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам — в этом случае никаких претензий к ним не возникнет.
В процессе обсуждения законопроекта поменялось только ведомство, которое должно контролировать его исполнение. Изначально предполагалось, что контроль должен осуществлять Роскомнадзор, но в итоговой версии эти функции переданы в ведение МВД и ФСБ.
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> сайтам и поисковым системам запрещено размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы
> анонимайзеры и VPN-сервисы должны так же как операторы связи ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам
> в этом случае никаких претензий к ним не возникнет
вот это все не равно «приняли закон о запрете VPN»
VPN, который блокирует доступ к тем же сайтам, которые заблокированы без VPN. Классный VPN!
vpn создан не для обхода блокировок.
Ну все VPN становятся инструментом против хакеров. А чтоб доказать что VPN пропускает на запрещенные сайты надо ставить ревизор. Это что повышение продаж ревизора? А SSH туннели они запретить не хотят? К тому же вопрос кто мне будет компенсировать убытки от хакеров если я откажусь от VPN?
еще раз — это не запрет vpn.