Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете обхода блокировок через VPN и анонимайзеры. Законопроект прошел через парламент достаточно быстро. Его внесли в думу в начале июня. Авторами инициативы выступили депутаты Максим Кудрявцев, бывший директор сибирского филиала «Ростелекома», а сейчас депутат от партии «Единая Россия», Николай Рыжак, депутат от партии «Справедливая Россия», который 21 год прослужил в органах КГБ, впоследствии ФСБ и МВД, и Александр Ющенко (КПРФ).

По новым правилам, сайтам и поисковым системам запрещено размещать ссылки на анонимайзеры и VPN-сервисы, которые могут быть использованы для обхода действующих в России блокировок. Ссылки на запрещённые сайты нужно удалить в течение 30 дней, нарушителям грозят штрафы до 700 тысяч рублей за показ ссылок на подобные ресурсы. Сами анонимайзеры и VPN-сервисы должны так же как операторы связи ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам — в этом случае никаких претензий к ним не возникнет.

В процессе обсуждения законопроекта поменялось только ведомство, которое должно контролировать его исполнение. Изначально предполагалось, что контроль должен осуществлять Роскомнадзор, но в итоговой версии эти функции переданы в ведение МВД и ФСБ.