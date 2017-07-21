Сооснователь онлайн-аукциона для машин CarPrice Эдуард Гуринович и партнёр Всеволода Страха в проекте Goldprice.ru Александр Олейник собираются запустить клуб аренды люксовых автомобилей. Об этом предприниматели рассказали VC.ru. Участие в клубе будет стоить от одного до пяти миллионов рублей.
Машины частично куплены в лизинг, который осуществляет «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», а частично — на средства самих Гуриновича и Олейника. У проекта нет инвесторов — бизнесмены собираются потратить на запуск сервиса от 120 до 150 млн рублей собственных средств.
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Интересно, на кого в принципе ориентирован данный сервис? Видимо у них понятие «люксовый» ассоциируется с автомобилем стоимостью от 2 млн рублей. В противном случае они на эти деньги купят 10−20 автомобилей. Ибо люкс это ценник авто от 6 млн и выше, а на 120 млн можно купить 20 таких авто или меньше.