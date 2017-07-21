Сооснователь онлайн-аукциона для машин CarPrice Эдуард Гуринович и партнёр Всеволода Страха в проекте Goldprice.ru Александр Олейник собираются запустить клуб аренды люксовых автомобилей. Об этом предприниматели рассказали VC.ru. Участие в клубе будет стоить от одного до пяти миллионов рублей.

Машины частично куплены в лизинг, который осуществляет «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус», а частично — на средства самих Гуриновича и Олейника. У проекта нет инвесторов — бизнесмены собираются потратить на запуск сервиса от 120 до 150 млн рублей собственных средств.