Теперь пользователи сервиса Maps.me смогут заказать Яндекс.Такси вместо Uber. Изменения коснулись клиентов из России, Грузии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Вызов такси последней компании через сервис будет возможен на Украине, в европейских странах и других. Об этом «Роем!» сообщили представители компании.

О том, что Яндекс.Такси и Uber слились в одну компанию на рынках России и СНГ, стало известно в июле этого года. Представители сервиса «Яндекса» объявили, что они получили контроль над российским бизнесом Uber. Uber и «Яндекс» инвестируют в новую компанию 225 млн и 100 млн соответственно. После заключения сделки «Яндексу» стало принадлежать 59,3%, 36,6% - Uber и еще 4,1% - сотрудникам в некоторых дочерних компаниях «Яндекса». (Глава Gett поздравил последнюю компанию и заявил, что одним конкурентом стало меньше.) Однако, как сообщили «Роем!» представители Mail.ru Group, замещение Uber в сервисе не связано с недавней сделкой.

Интеграция услуг сторонних компаний — это то, на чём зарабатывает Maps.me. В июне 2016 компания добавила в свои карты отели из сервиса Booking. В ноябре того же года в картах появился заказ такси. За каждый сделанный заказ Maps.me получает комиссию. Другие условия партнёрства не раскрываются.