Россия оказалась на первом месте в рейтинге стран, которые направили запросы об удалении данных из поисковика Google, следует из отчета Transparency Report. По итогам 2016 года российские власти направили более 13 000 запросов, другие страны всего — 9 000.

85% запросов из России связаны с обеспечением «национальным безопасности», 5% из них — с критикой представителей власти, 2% - с пропагандой суицида и прочими нарушениями законодательства. Во второй половине прошлого года компания получила более 11 000 запросов. Большая часть, 43,4%, касалась видео на YouTube, а 43,2% - поиска.

В итоге Google удовлетворила 74% заявок и удалила или заблокировала ресурсы. На YouTube было заблокировано в России 160 роликов, которые были обозначены как экстремистские материалы.

Также российские власти направляли запросы на удаление противоправной информации в Twitter. В этом списке Россия тоже оказалась среди лидеров. На первое место попала Турция с 5 500 запросами, а Россия оказалась на втором с 2 100 жалобами. Всего за 2016 год соцсеть получила 11 000 запросов.

В результате запросов российских чиновников представители Twitter ограничили на территории РФ доступ к 65 страницам и скрыли 271 сообщение с пропагандой суицида, экстремистским материалом и информацией, которая нарушает закон «О персональных данных». Твиты о территориальных конфликтах и с критикой советского режима соцсеть не посчитала нужным удалить. В отчете также говорится, что количество запросов из России на удаление данных в Twitter во второй половине года сократилось. В первом полугодии компания получила 1 700 заявок, во втором — 519.