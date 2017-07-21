Госдума приняла в третьем чтении подготовленный Минздравом законопроект о легализации телемедицины. Закон не регламентирует проведение удалённых медицинских консультаций, постановку диагнозов и выдачу электронных рецептов, то есть фактически разрешает только удалённо давать советы общего характера, что можно делать и вообще без всякого закона.

Принятая сегодня версия закона разрешает врачам проводить дистанционные консультации и консилиумы друг с другом, с пациентами и их официальными представителями. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года после одобрения президентом и Советом федераций.

Летом 2016 года рабочая подгруппа ИРИ под руководством гендиректора «Яндекса» Александра Шульгина готовила предложения по регулированию рынка телемедицины. В ноябре того же года компания запустила сервис Яндекс.Здоровье, который на первом этапе должен был обеспечивать запись к врачу, а после того как в стране будет легализована телемедицина должен был превратиться в полноценный медицинский проект. Сейчас в «Яндексе» говорят, что определенная польза от нового закона все же будет.

Законопроект мог бы быть значительно более эволюционным и прогрессивным. В текущем виде он сильно поможет государственному здравоохранению, и это во многом шаг вперед. В то же время законопроект не создает условий для развития телемедицины и сильно затруднит жизнь небольшим компаниям. По нашим ощущениям, и врачи, и пациенты, и технологические компании готовы к более глубокому проникновению телемедицины, включая возможность постановки диагноза и назначение лечения. В российских условиях это крайне необходимо. Мы продолжим взаимодействовать с законодателями и экспертами для того, чтобы и дальше поступательно развивать законодательство в этой области, — сказал глава Яндекс.Здоровья Григорий Бакунов.

В середине июля этого года РАЭК и ФРИИ направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором говорилось о недостатках законопроекта. Авторы документа писали, что если легализация дистанционной врачебной помощи не будет поддержана и положения, которые регулируют оказание помощи, не войдут в проект о телемедицине, то это не «только лишит возможности повысить оперативность и качество оказания помощи, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями или ограничениями возможностей здоровья, а также проживающих на труднодоступных территориях».