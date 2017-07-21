В последний день весенней сессии Госдума приняла в третьем чтении закон, который будет регулировать деятельность мессенджеров. Об этом сообщает «Интерфакс». Так, законодательство вводит понятие «мессенджер» и прописывает его обязанности.

Сервисы должны будут блокировать определенному пользователю возможность передавать сообщения, содержащие противоправную информацию, и выполнять это требование Роскомнадзора в течение суток. Кроме того, мессенджеры обязаны обеспечить возможность передачи электронных сообщений по инициативе государственных органов в соответствии с законодательством.

«Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона. Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется», — прокомментировал недавние слухи о запрете доступа к мессенджерам отдельным пользователям председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Также Левин сообщил, что операторы мессенджеров обязаны пресекать распространение спама, если пользователи обратятся с жалобами в Роскомнадзор. «Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, — это штрафы в отношении операторов мессенджеров», — добавил председатель комитета.

В законопроекте говорится, что сведения об абонентском номере пользователя сервиса могут быть переданы третьему лицу исключительно с согласия пользователя. За исключением ряда случаев мессенджер должен идентифицировать пользователя по абонентскому номеру оператора на основании договора с оператором. Сервисы, которые принадлежат зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам России, могут самостоятельно идентифицировать по их абонентскому номеру. Доступ к ресурсу будет ограничиваться только по решению суда.