Маркетплейс объявлений от Mail.ru Group сегодня запустил «новый сервис, в рамках которого пользователи смогут оставлять заявки на желаемые услуги и выбирать потом среди откликнувшихся исполнителей. Количество заявок от одного пользователя на услуги будет неограниченным, а исполнители смогут бесплатно откликаться на 50 заявок в день». Раньше предложения услуг могли размещать исполнители, а пользователи могли их искать.

Один из старейших независимых игроков на рынке предложения услуг в ответ на размещенные заявки, YouDo, предлагает два варианта тарифов -- для «подрабатывающих» и для «зарабатывающих», в результате для исполнителей все отклики платные, от 25 рублей в зависимости от категории.

В июле на YouDo запустили «отклик с постоплатой» -- деньги с исполнителя списываются только если заказчик заинтересовался предложением и готов общаться. В описании функции исполнителям подсказали, что это способ поторговаться за цену задания до того, как пообещать исполнение.

У более крупного Profi.ru, не признающего исполнителей в очках, комиссия за заказ и цена заявки «рассчитываются автоматически» на основе множества параметров, различающихся для разных услуг.

У запустившихся почти два года назад «Яндекс.Услуг» 20 бесплатных откликов в день. Безлимитные отклики стоят 499 рублей в неделю.