Представитель партнера компании "Максима Телеком", оператора Wi-Fi в московском транспорте, рассказал "Коммерсанту", что пассажиры московского метро стали реже пользоваться там Wi-Fi и чаще предпочитать мобильный интернет. Из МТС "Коммерсанту" заявили, что своим покрытием обеспечили уже все станции и тоннели. У "Вымпелкома" и "Теле2" трафик в метро пока ниже докарантинных значений, но восстанавливается вместе с пассажиропотоком.
"Доля подписок на платный Wi-Fi без рекламы в выручке группы не превышает 5%"). Оператору пришлось раскрыть свои финансовые показатели после выпуска на Московской бирже шестилетних облигаций, которым Аналитическое кредитно-рейтинговое агентство присвоило не самый высокий рейтинг:
В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "МаксимаТелеком" - "BBB+(RU)", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь кредитный рейтинг "МаксимаТелеком" обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития.
По недавней оценке "ТМТ Консалтинг" "Максима Телеком" оказалась лидером рынка публичного Wi-Fi, выручив 3 млрд за 2019 год, или 43% от выручки всех игроков. 16% пришлось на "ЭР-Телеком", 12% на "Ростелеком" и 6% -- на"Билайн". Впрочем, представитель "Билайна" заявил, что выручка от "непрямой коммерциализации вайфая" в этой оценке оказалась не учтена. Пандемия уронила выручку от Wi-Fi на 20%-30% по сравнению с аналогичным периодом.
Рекламное направление "Максима Телеком" год назад выделило в отдельную компанию "Квант" -- совместное предприятие с "Газпром-Медиа", где последнему принадлежит 51%. Для таргетинга используются данные пользователей Wi-Fi-сети, площадок "Газпром-Медиа" и ресурсов партнёров, включая "Билайн".
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По тому же Теле2 видно, что операторы морально уже готовы стать просто трубой, просто строчкой в счета за коммуналку, как Газпром и водоканал, а значит ни у каких «максима телеком» нет не единого шанса противостоять их масштабу.
Снова Денис изрёк мудрость :-D
P. S. Tele2 не превращается в трубу. У оператора стабилизировалась абонентская база после роста за счёт открытия новых регионов. Сейчас идёт задача по поднятию выручки с абонента (ARPU). Вы удивитесь, но как и большая 4ка, оператор активно зарабатывает за счёт дополнительных услуг, причём весьма агрессивно в последнее время. Почитайте квартальный отчёт.
P. S. Оператор не обязан быть медиконцерном. Telenor так и не смогла заработать на Opera. Крупнейшие операторы мира по-прежнему большую часть доходов генерируют от связи.
«Максима-Телеком» появилась на свет не случайно (смотри акционеров) и долго была монополистом как магистральный оператор для сотовиков, так и оператором для физлиц.
Как постоянный абонент и того, и другого оператора, могу смело сказать, что бесплатный Wi-Fi от «Максима-Телекома» перегружен рекламой, постоянно разрывает соединение, не даёт нормально пользоваться приложениями, а платная версия без рекламы сопоставима с ценой месяца пакета T2. Скорость Wi-Fi не выше 1 мбит/с, в реальности 300−500 кбит/с
Операторам мобильной связи в метро наконец-то позволили улучшить покрытие, но оно по-прежнему не бесшовное. На перегонах в разных ветках у того же Tele2 сеть часто пропадает полностью или есть, но интернет/звонки могут быть недоступны. T2 гарантировано покрывает только станции. У МТС, Билайн лучше покрытие. Про МегаФон не скажу, но говорят тоже нормальное. Вывод: Wi-Fi в метро нужен только случайным путешественникам. Об этом скажет любой эксперт от телекома, например Алексей Бойко, с которым мы солидарны.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/tele2-vyigryvaet-ot-migracii-abonentov-iz-beeline-20200303−13450/
>"Максима-Телеком" появилась на свет не случайно (смотри акционеров)
Посмотрел:
https://ru.wikipedia.org/wiki/МаксимаТелеком
Тухленькие какие-то акционеры, по сравнению с мегафоном, Билайном, мтс и теле2, на совладельцев РФ не похожи.
>и долго была монополистом как магистральный оператор для сотовиков, так и оператором для физлиц.
Это потому, что операторы большой тройки мнили себя не обыкновенной телеком трубой, а IT компаниями, занимались чем угодно, кроме строительством вышек, теперь одумались, спустились с горы и покрыли все метро.
https://ru.wikipedia.org/wiki/МаксимаТелеком
>Tele2 не превращается в трубу.
Он первым в неё превратился, став технической базой для кучи виртуальных операторов, от сбербанка до тинькова, за ним и остальные подтянулись засунув свои амбиции в жопу с помощью технологии MVNO.
Если не знать биографии людей и их прежние места работы, то да фамилии не звучат :) Намек не только на фамилии, но и создание заведомо невыгодных условий контракта (де-факто с явным признаком сговора, а может и коррупции). Было слишком дорого, вот и операторы не согласились (копните глубже историю проблему). T2 вышел в нишу b2b, создав рынок из ничего. По закону, каждый оператор должен был иметь двух MVNO и только Т2 сделал из этого бизнес. Любой оператор строит сеть с запасом инфраструктуры. Излишки тоже нужно обслуживать. T2 одним из первых отказался от строительства собственных БС, где это возможно. Оптом продавать всегда выгодней, чем в розницу ;)
В США лидер AT&T тоже продаёт трафик MVNO-операторам и не обламывается. Самый дешевый и нормальный контракт с пакетом услуг за $50 на одного абонента в Нью-Йорке будет у MVNO, которого вы никогда не увидите в рекламе и по ТВ.
Денис, у вас странная логика. Почему именно операторы связи должны стать мультиоператорами различных и несвязанных между собой услуг? Только потому что у них большой оборот? Это прямой путь к той монополии, которую сейчас пытается воплотить Ростелеком, МТС, ВымпелКом и криво Эр-Телеком. Вы же противник монополий и за свободный рынок :-) Мобайл по миру развивался примерно так: грабим местное население за счёт высоких тарифов на связь — вкладываем деньги в новые страны, где нет конкуренции и явно выраженного спроса > снимаем сливки > ой, а тут больше условных 300% не выжать, продаем местным и уходим с гордо поднятой головой (Vodafone, Telenor, Telefonica, Tele2, Movil, Orange).
Максима Телеком никогда не была и не будет магистральным провайдером. А большая четверка собственно и есть основные магистральщики РФ (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0). Если Вы про Москву, то здесь лидеры МГТС, Мастертел и еще несколько компаний. Или Вы про «магистрали» в метро?)))