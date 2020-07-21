Представитель партнера компании "Максима Телеком", оператора Wi-Fi в московском транспорте, рассказал "Коммерсанту", что пассажиры московского метро стали реже пользоваться там Wi-Fi и чаще предпочитать мобильный интернет. Из МТС "Коммерсанту" заявили, что своим покрытием обеспечили уже все станции и тоннели. У "Вымпелкома" и "Теле2" трафик в метро пока ниже докарантинных значений, но восстанавливается вместе с пассажиропотоком.

"Доля подписок на платный Wi-Fi без рекламы в выручке группы не превышает 5%"). Оператору пришлось раскрыть свои финансовые показатели после выпуска на Московской бирже шестилетних облигаций, которым Аналитическое кредитно-рейтинговое агентство присвоило не самый высокий рейтинг:

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "МаксимаТелеком" - "BBB+(RU)", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь кредитный рейтинг "МаксимаТелеком" обусловлен высокой долговой нагрузкой, средним денежным потоком и средним уровнем ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают сильный бизнес-профиль, высокая рентабельность и оперирование в регионах с высоким уровнем развития.

По недавней оценке "ТМТ Консалтинг" "Максима Телеком" оказалась лидером рынка публичного Wi-Fi, выручив 3 млрд за 2019 год, или 43% от выручки всех игроков. 16% пришлось на "ЭР-Телеком", 12% на "Ростелеком" и 6% -- на"Билайн". Впрочем, представитель "Билайна" заявил, что выручка от "непрямой коммерциализации вайфая" в этой оценке оказалась не учтена. Пандемия уронила выручку от Wi-Fi на 20%-30% по сравнению с аналогичным периодом.

Рекламное направление "Максима Телеком" год назад выделило в отдельную компанию "Квант" -- совместное предприятие с "Газпром-Медиа", где последнему принадлежит 51%. Для таргетинга используются данные пользователей Wi-Fi-сети, площадок "Газпром-Медиа" и ресурсов партнёров, включая "Билайн".