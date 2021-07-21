В «Потребньюз» нашли у Ozon вакансию специалиста, который будет руководить разработкой с нуля «биржи труда», которая позволит «сотням исполнителей выполнять задания и получать за это вознаграждение». Сейчас эта вакансия не находится (Ozon почему-то удаляет вакансии, о которых написала пресса), но есть вакансия «Разработчик Javascript, Биржа труда Озон» без описания самой биржи и вакансия руководителя продукта с задачей «старт mvp продукта за 3 месяца».

На маркетплейсе Ozon уже есть категория «Услуги», где можно найти специалистов по установке техники, уборке, образованию, туризму, медицине, купить билет в кино или еду.