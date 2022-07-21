«Лаборатория Касперского» выпустила отчет о продолжительности хакерских DDoS-атак (атак на сервер по модели «отказ в обслуживании») во втором квартале. Их средняя продолжительность в мае выросла до 57 часов по сравнению с 40 часами в апреле. В июне показатель пошел на спад, но цифры по-прежнему почти на порядок больше, чем в 2021 году, когда самая долгая атака заняла 6,5 часа. Всего за три месяца несколько раз был обновлен рекорд максимальной длительности атак: одна из них, начавшись в мае, продолжалась почти 29 дней.

Согласно отчету, главной целью атак во втором квартале стал финансовый сектор, хотя его доля снижается с 70% в апреле до 37% в июне. В начале лета среди жертв резко выросла доля государственных организаций: в июне на них пришлось 38% всех DDoS-атак в России, подчитали в «Лаборатории Касперского». «В начале 2022 года в DDoS-атаках участвовало большое количество хакеров-любителей, выражающих свою позицию, но затем их доля в общем количестве сократилась, и мы стали чаще фиксировать нападения, подготовленные профессионалами»,— рассказывает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Александр Гутников.