По данным источников, Альфа-банк намерен приобрести долю в ООО «Кассир.ру — Национальный билетный оператор». Речь идет о покупке «блокирующего пакета», сумма сделки превышает 1 млрд руб., утверждает собеседник, знакомый с ходом переговоров. «Кассир.ру» уже назван в числе партнеров в мобильном приложении Альфа-банка. Гендиректор и бенефициар компании Евгений Финкельштейн отказался от комментариев. Альфа-банк — не первая финансовая организация, которая интересуется сегментом билетных операторов. В 2018 году головная компания Тинькофф-банка TCS Group приобрела 40% в том же «Кассир.ру». В феврале 2019 года доля группы снизилась до 17,5%, затем выросла до 35%, а в августе вновь уменьшилась до 29,13%. В июле 2021 года TCS Group вышла из «Кассир.ру», вернув долю Финкельштейну.

В 2022 году на фоне отмены концертов зарубежных и части российских исполнителей из-за военных действий на Украине на российском рынке билетных операторов усилилась консолидация. «Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim. «Вполне вероятно, что стоимость компании оценивают не по текущим показателям и мультипликаторам, а по прогнозируемым с учетом предыдущих сделок,— полагает аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын.— Мультипликатор для публичных компаний, которые продают билеты, составляет менее 1,5. Блокирующий пакет — это 25% в капитале кампании, таким образом весь "Кассир.ру" можно оценить в 4 млрд руб.».