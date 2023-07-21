У Почты России появилась услуга бесплатной доставки продуктов. Алгоритм её работы на сайте описан так:

Позвонить по номеру 8-800-100-00-00, чтобы оставить заявку.

Сказать оператору "Нужны продукты на дом".

В течение двух часов с вами свяжется сотрудник "Почты России", который расскажет об ассортименте отделения и поможет собрать заказ.

Почтальон доставит заказ в удобное время. Оплата происходит только наличными.

Доставка бесплатна и происходит только в часы работы почтового отделения.

Неделей ранее Почта запустила сервис "Почта.Покупки". Это платёжный сервис с услугой доставки, который работает через Почта ID посредством виджета для размещения на сайте магазина, маркетплейса и т.д.

"Все данные пользователей сохраняются для новых заказов среди партнёров Почта.Покупки", уточняется в описании сервиса. Он обещает пониженную комиссию на доставку и эквайринг "за счёт оптимизации процесса оплаты и доставки в одном виджете".

В начале июля стало известно о массовых увольнениях почтальонов и других сотрудников Почты из-за изменений в условиях оплаты труда. Уменьшение оплаты подтвердил член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Компания изменила способ распределения зарплат вакантных позиций. Раньше работники могли брать на себя свободные ставки, и зарплата распределялась между ними (например, три человека закрывали пять ставок). Теперь "на одного замещающего работника может приходиться до половины от должностного оклада по вакантной должности или должности временно отсутствующего коллеги. Замещать должность на 100% можно не более трех месяцев, а на одного сотрудника может приходиться не более 50% работы".

В социальных сетях появились фото официальных уведомлений работников о принудительном сокращении зарплат.

Как сообщает источник «Ъ», решение об изменении условий оплаты труда обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли, но грозит социальным напряжением в одном из крупнейших работодателей страны. Так, за 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. Собеседник «Ъ» на рынке экспресс-доставки не исключает, что «Почте России» потребуется получить дополнительную государственную поддержку, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию. По словам депутата ГД Александра Хинштейна, изменение кадровой политики и сокращение работников действительно происходят. В самой компании при этом утверждают, что на на данный момент «о сокращении основного персонала речи не идет», и обещают открыть 1 тыс. новых ставок в рамках проекта с Ozon.

Одна из уволившихся почтальонов рассказала «Чита.Ру», что помимо понижения зарплаты с сохранением объема работы, сотрудники были недовольны отсутствием расходников от бумаги для принтера до баллончиков от собак и тем, что их заставляли продавать продукты Почта.Банка.

Региональная пресса переполнена сообщениями о массовых увольнениях и проблемах с функционированием отделений Почты вплоть до закрытия (Курганская обл., Псковская обл., Тюмень, Хакассия, Пермь)

Глава компании Михаил Волков назвал 2022 год "катастрофическим": второй после РЖД работодатель в стране в долгу на 133 млрд рублей, пока избежать дефолта помогает "взаимодействие с кредиторами".

На фоне этих событий продолжается обсуждение идеи брать с маркетплейсов и интернет-магазинов 0,5% годового оборота в пользу Почты России.

Зато на маркетинге почтовый оператор не экономит: вышел "комикс об одном удивительном дне из жизни обычного сотрудника почты", открылся "туристический маршрут по Петербургу и Ленобласти", а в московском метро появился "состав, посвящённый истории почтовой связи в России". Также в рамках акции с метро до 31 июля можно бесплатно отправить открытку по России.