Жители Украины продолжают пользоваться крупнейшими российскими интернет-сервисами (в том числе, «Яндексом» и сервисами Mail.ru Group) без анонимайзеров и прочего софта для обхода интернет-блокировок, несмотря на официальный запрет этих сайтов в стране. Об этом сообщают «Ведомости». Согласно статистике аналитической компании SimilarWeb, Украина остается для «Яндекса» и Mail.ru Group вторым по размеру источником трафика.