Ведущий телеканала «Дождь» Максим Товкайло переходит на должность шеф-редактора сайта «Ведомостей». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, которые близки к телеканалу и изданию. По словам собеседника, Товкайло поставили задачу сделать интернет-версию газеты «популярнее».

Должность шеф-редактора оставалась вакантной после того, как бывший руководитель сайта «Ведомостей» Екатерина Дербилова стала редакционным директором издателя газеты «Бизнес ньюс медиа» в мае 2017 года.

До «Дождя» Товкайло работал в таких СМИ, как «Газета», Forbes, где был шеф-редактором сайта, и в РБК, где занимал должность заместителя главного редактора. Также известно, что до Forbes он был заместителем редактора отдела экономики в «Ведомостях».