YouTube начал показывать части пользователей на разных платформах раздел «Срочные новости», сообщил Techcrunch. Возможно Google близок к созданию новых проектов, схожих по структуре вещания с каналами теленовостей.

Из недавнего исследования The Financial Times известно, что лица, ответственные за принятие деловых решений, охотно пользуются соцсетями, однако слишком много руководителей компаний смотрят видео на новостных сайтах, а не в YouTube. Владельцы YouTube ещё с 2015 года пробуют создать отдельный новостной канал или, как минимум, «обучать» независимых журналистов.

С 2012 года Google рассматривает возможность раздачи кабельных телеканалов через собственный видеохостинг. С 2015 операционные системы Google и неизбежный при этой интеграции YouTube устанавливаются на популярные телевизоры — Sony, Sharp, Philips.