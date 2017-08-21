Авторы приложения визуальных эффектов открыли Prisma Labs — платформу подключения сторонних приложений к нескольким алгоритмам на нейронных сетях. О разработке b2b-платформы анонимные источники рассказали в октябре 2016 года. «Ведомости» пересказывали план:

Этой технологией уже интересуются компании, занимающиеся прямыми онлайн-трансляциями мероприятий, а также интернет-магазины. В онлайн-трансляциях с ее помощью можно заменить фон или надеть виртуальную маску. Интернет-магазины могут создавать приложения, которые распознают, какая одежда надета на человеке, и дают информацию, где ее можно купить, говорил собеседник «Ведомостей». Лицензии такого рода обычно стоят $1−3 млн в год.

В августе 2017 технология запущена: «Мы поможем предприятиям добавить машинное зрение в их приложения», — объяснил изданию Techcrunch гендиректор Prisma Алексей Моисеенков. Prisma Labs предложила инструменты для: отделения от фона главного объекта на фото; стилизации фотографии под стиль того или иного художника; распознавания объектов в кадре и наименование их (например на снимке офиса, столы будут подписаны как «стол», а ноутбуки — «ноутбук»); классификации фотографий в целом (снимок изучается и получает обобщающую подпись, например: это «побережье», «городская улица», «ресторан»); определения ключевых точек на лице (обычно используют для наложения масок). В ближайшей перспективе бизнес-клиенты смогут запускать алгоритмы Prisma, как на мобильных, так и в облаке, на стороне сервера.

Моисеенков рассказал, что Prisma не привлекала внешнего финансирования с конца 2016 года и пока не планирует этого — команда хочет посмотреть, как будет работать b2b направление. Среди инвесторов проекта Techcrunch упомянул Haxus. Эта структура была инвестором ещё одного проекта на нейронных сетях — Fabby, предназначенного для изменения фона изображений. На прошлой неделе Google купил разработчика Fabby, компанию AIMatter у бывшего вице-президента Mail.ru Group Юрия Гурского и бывшего руководителя бизнес-подразделения «Карты» Mail.ru Group Юрия Мельничека. Летом 2016 года несколько собеседников «Ведомостей» зарекомендовали себя знакомыми создателя Prisma и рассказали, что Юрий Гурский выступил одним из консультантов Prisma (после запуска Гурский покинул Mail.ru Group, как и авторы Prisma, но холдинг стал акционером проекта). Fabby появился лишь в декабре 2016, как продукт с минимальной функциональностью и уже продан. Мельничек объяснил: «AIMatter присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей на мобильных телефонах». Мельничек уточнил, что речь идёт — о продаже компании («acquisition»), а не о приобретении сотрудников («acqui-hiring»). Гурский же объяснил, что системы AIMatter потенциально будут решать куда большее число задач, чем известная по Fabby замена фона: «есть более серьезные потенциальные применения — например, в видео-мессенджерах типа Skype или в профессиональных видеоредакторах».

Таким образом, как минимум один нейросетевой продукт, к которому приложил руку Юрий Гурский, подошёл для интеграции в те или иные сторонние приложения.

Оригинальное приложение Prisma появилось летом 2016 года и за полгода набрало 70 миллионов загрузок. Prisma попала в списки лучших приложений 2016 года по версиям Apple и Google. Владельцы попробовали превратить сервис в социальную платформу, в свою очередь одна из главных платформ — Facebook закрыла для Prisma подключение к одному из API соцсети. Сейчас Prisma (и ещё одно приложение команды — Sticky) имеет от 5M до 10M MAU (ежемесячных активных пользователей) и ~ 500 000 DAU (ежедневных активных пользователей), по оценкам самой Prisma. Над проектом работает 25 человек из офисов в Москве и США. Летом 2016 года Prisma попробовала заработать на «брендированных» фильтрах — например один из них оплатили Colgate-Palmolive, косвенно фильтр продвигал косметику Palmolive Натурэль, ещё один фильтр купили Gett.