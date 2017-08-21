Основатель блокчейн-проектов MasterCash и Soundchain Артем Абаев сообщил, что американская биржа криптовалют Poloniex заблокировала средства его проекта, сославшись действующие против России экономические санкции.

Наша операционная деятельность вскоре может быть заморожена, так как биржа Poloniex не дает нам вывести средства по непонятным причинам. Эти средства мы собрали в ходе предварительной продажи среди своих друзей и планировали потратить на запуск 1 раунда финансирования нашего проекта, масштабирования команды и подготовку к публичной презентации проекта. Мы арендуем офис, нам надо платить аренду, зарплату сотрудникам, — пишет Абаев.

1 августа Poloniex изменила условия использования и добавила два пункта, требующие от пользователя удостоверить, что он «не находится под контролем, как гражданин или резидент страны, на которую США наложили торговое эмбарго». В результате компании Абаева обратились в службу поддержки с просьбой оформить закрытие аккаунта и обеспечить вывод средств, но этот процесс затягивается.

Мы проанализировали публичное пространство на ветках Reddit и других форумах и пришли к выводу, что мы не единственные пострадавшие и такая проблема носит массовый характер. Мы прорабатываем варианты коллективного иска в США или инициирования расследования через запрос в ФБР и приостановке лицензии на деятельность биржи и заморозку деятельности биржи на время разбирательств, — пишет Абаев.

Poloniex входит в десятку крупнейших криптовалютных бирж в мире, по данным cryptocoincharts.info, ее дневной оборот составляет $61 млн. Другая крупная криптовалютная биржа из первой десятки BTC-E прекратила работу 25 июля, через день прокурора штата Калифорния распространил заявление, к котором говорится что арестованный в Греции россиянин Александр Винник управлял работой BTC-e, а также был вовлечен в отмывание денег и другие преступления.

В результате антироссийских санкций в США уже попали пол запрет Яндекс.Деньги из-за того, что компания контролируется находящимся в санкционном списке «Сбербанком», однако ранее американские компании не отказывались работать с россиянами просто из-за их принадлежности к юрисдикции РФ. В законах США подобных требований нет.