Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что 26 российских СМИ получат профилактические письма за публикацию ссылок, а ещё 6 изданий будут оштрафованы за публикацию рэп-батла с матерщиной — публикация брани запрещена российским СМИ по закону. Жаров не конкретизирует, но с большой вероятностью речь идёт о записи поединка между реперами Оксимироном и Гнойным (последний, в отличие от оппонента, и матерился). Созданию видео посодействовали такие спонсоры, как «Тинькофф Банк» и сервис знакомств Badoo, а дистрибуции — видео-хостинг YouTube. На момент публикации ролик посмотрели 18 миллионов раз и до 33 раз YouTube прерывает видео рекламой других рекламодателей, уже клиентов самого видеохостинга. И наоборот. Символические расходы, а не доходы от ролика, понесут такие публикаторы батла, как: сайт «РИА Новостей», «МК.ru», онлайн-версия «Телеканала Дождь», «Republic Magazine», сайт мужского журнала MAXIM, maximonline.ru и сайт «Аргументов и Фактов» (это издание-нарушитель принадлежит государству — Мэрии Москвы). Каждая из перечисленных редакций выплатит по 50 тысяч рублей административного штрафа.

Примечание Roem.ru: Роскомнадзор — это ведомство, которое одновременно регулирует деятельность и СМИ и интернета. Однако рекламой, в общем случае занимается ФАС, а не Роскомнадзор. Старания YouTube, размещающего рекламу в популярном видео — логичны и никаких санкций со стороны РКН по этому поводу быть не может.

Роскомнадзор иногда напоминает СМИ, что не весь популярный контент они cмогут опубликовать у себя. Так в 2013 году Роскомнадзор осудил три статьи «Ленты.ру» за всё тот же мат. «Прошу и впредь обращать самое пристальное внимание на сторонний контент, который становится частью информационного наполнения сетевых СМИ. Редакции должны контролировать материалы» — заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на совещании с территориальными органами службы в 2013 году.

Осенью 2013 года Мосгорсуд по требованию Роскомнадзора аннулировал регистрацию информационного агентства «Росбалт». Мосгорсуд признал несостоятельными утверждения Росбалта о том, что мат содержался в сторонних видеоматериалах YouTube. Поводом для подачи иска стали два видеоролика с нецензурной бранью («Джигит из Краснодара» и запись песни Pussy Riot).

В 2014 «Роскомнадзор» вынес «Ленте.ру» предупреждение за публикацию интервью с одним из лидеров украинского националистического движения «Правый сектор» (после вынесения двух предупреждений в течение 12 месяцев «Роскомнадзор» подает иск в суд для прекращения действия свидетельства о регистрации средства массовой информации), предупреждение «Лента» получила не за собственный текст, а за ссылку из него на другое интервью, на другом сайте. Вечером того же дня собственник уволил главреда Галину Тимченко.

В 2015 году Роскомнадзор превентивно запретил СМИ публиковать карикатуры из издания Charlie Hebdo. Затем предупреждение Роскомнадзора за карикатуры получила «Ежедневная деловая газета РБК». Ведомство давало разъяснение общего характера о карикатурах с попами и муллами (историю двухлетней давности иногда считают слишком российской, в действительности и ключевые международные СМИ (включая, например, CNN) отказались от карикатур Charlie Hebdo и «отдали» их в соцмедиа. В том же году Роскомнадзор подсказал СМИ, что употреблять название «Правый сектор» можно только в негативном ключе.