Российские интернет-магазины не могут продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС. Для такой возможности необходимо внести поправки в Налоговый кодекс. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо с разъяснениями Минфина для Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По словам издания, АКИТ вела переговоры с Минфином в течение нескольких месяцев — ассоциация предлагала ввести упрощенную схему оформления документов для розничной продажи товаров за рубеж с нулевым НДС. Чтобы уточнить перечень нужных документов для продавца, АКИТ обратилась в министерство. Несколько дней назад в ассоциации получили ответ, подписанный заместителем директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александром Смирновым.

Смирнов сообщил, что при экспорте физическим лицам получить нулевой НДС невозможно. Согласно Налоговому кодексу, чтобы подтвердить нулевую ставку, продавец должен предоставить в ФНС контракт на поставку товара или его копию, однако, согласно Гражданскому кодексу, договор о поставке заключается только при передаче товара для целей предпринимательства (или для других целей, которые не связаны с личным, семейным, домашним использованием). Когда покупатель покупает товар для себя, он заключает с продавцом другой договор — купли-продажи.

В случае продажи юридическому лицу НДС возвращается без проблем. В отношении же физических лиц получается интересная ситуация — в соответствии с Гражданским кодексом возможность возврата есть, в соответствии с трактовкой Налогового кодекса Минфином — нет, — прокомментировал глава АКИТ Алексей Федоров.

Также по его словам, позиция министерства неожиданна, так как раньше ритейлеры считали, что у них есть право продавать товар за границу с нулевым НДС. Процедура возврата была сложной, поэтому ею почти никто не пользовался. Федоров отметил, что такая ситуация создает неравные конкурентные условия с иностранными компаниями. В Минэкономразвития сообщили, что в настоящее время вопрос о нулевом НДС прорабатывается.