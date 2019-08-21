На платформе VK Mini Apps ВКонтакте появился AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса, но урезанным функционалом, относительно отдельного, официального приложения китайского магазина. Впрочем, самые главные функции есть — выбрать и оплатить товар можно непосредственно в приложении соцсети. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group (владелец ВК) и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия (СП) «Aliexpress Russia» в июне 2019 года.
Ещё до официального запуска СП конкуренты из Яндекс.Маркета выразили надежду, что «Aliexpress Mail.ru» не будут злоупотреблять монополией на рынке соцсетей. «Маркет» развивает e-commerce совместно со «Сбербанком», под логотипами Беру! и Вringly.
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Сегодня представитель ВК подтвердила ориентир их СП с китайцами именно на «социальную коммерцию».
Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции ВКонтакте рассказала о запуске встроенного AliExpress:
Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении «социальной коммерции». Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
В будущем наши компании представят новый формат пользовательского контента в соцсети, который станет основой программы монетизации для авторов. Также план сотрудничества включает в себя уникальные предложения для продавцов и производителей товаров из России. Мы хотим сделать эти продукты органичной частью социальной сети и работаем в тесном контакте с нашими коллегами.
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Отлично вообще, супер новость, читаю сегодня целый день об этом нововведении. Уже попробовал даже, очень хорошая.