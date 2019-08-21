На платформе VK Mini Apps ВКонтакте появился AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса, но урезанным функционалом, относительно отдельного, официального приложения китайского магазина. Впрочем, самые главные функции есть — выбрать и оплатить товар можно непосредственно в приложении соцсети. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group (владелец ВК) и МегаФон подписали обязывающие документы по созданию совместного предприятия (СП) «Aliexpress Russia» в июне 2019 года.

Ещё до официального запуска СП конкуренты из Яндекс.Маркета выразили надежду, что «Aliexpress Mail.ru» не будут злоупотреблять монополией на рынке соцсетей. «Маркет» развивает e-commerce совместно со «Сбербанком», под логотипами Беру! и Вringly.

Сегодня представитель ВК подтвердила ориентир их СП с китайцами именно на «социальную коммерцию».

Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции ВКонтакте рассказала о запуске встроенного AliExpress: