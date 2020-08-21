С 1 сентября на Госуслугах можно будет подать заявку на получение гранта Минкомсвязи для детей, имеющих особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Заявку может подать законный представитель школьника или он сам, если ему 14 или больше лет.
Претендовать на грант в размере 125 тыс рублей могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.
Информационный ресурс -- талантыроссии.рф -- был создан в 2015 году для учёта и отслеживания победителей олимпиад, спортивных соревнований и других конкурсов. Государство производит «мониторинг дальнейшего развития» выдающихся детей, разрабатывает для них планы индивидуального развития и учебные программы, предоставляет тьюторскую или тренерскую поддержку, педагогов и психологов.
Гранты Минкомсвязи выдаются в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». К заявке на Госуслугах надо будет «прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях».
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То есть гуманитарии стране не нужны? :-D
Участвовал в гуманитарных и междисциплинарных олимпиадах, включая МГУ. Всё это шевелит мозги, но в плане жизни — мимо как фанера над Парижем. Ботаники бьются за право бюджетного места на каком-нибудь физмате, химфаке, но всё равно не проходят. Проходят как мы знаем те, кто имел папу и маму со «связями».
Помню районную олимпиаду в 2004 г. по информатике. Задача: сделать сайт к «9 мая». Из всех школ две или три сделали примитивные сайты на html, но с душой. Висели пару лет на narod.ru
Расскажу, как на самом деле осуществлялся примитивный мониторинг пару лет назад. РОН заставлял школы передать списки выпускников, кто куда поступил (СУЗ, ВУЗ, название). Тоже самое проворачивали СУЗы/ВУЗы — в рамках отчётности, призыва и всего такого. Хотя в ВУЗах на это больше забивали — не каждый скажет, чем стал заниматься после получения диплома.