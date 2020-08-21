С 1 сентября на Госуслугах можно будет подать заявку на получение гранта Минкомсвязи для детей, имеющих особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий. Заявку может подать законный представитель школьника или он сам, если ему 14 или больше лет.

Претендовать на грант в размере 125 тыс рублей могут российские школьники и дети с российским гражданством, проживающие за рубежом, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности.

Информационный ресурс -- талантыроссии.рф -- был создан в 2015 году для учёта и отслеживания победителей олимпиад, спортивных соревнований и других конкурсов. Государство производит «мониторинг дальнейшего развития» выдающихся детей, разрабатывает для них планы индивидуального развития и учебные программы, предоставляет тьюторскую или тренерскую поддержку, педагогов и психологов.

Гранты Минкомсвязи выдаются в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». К заявке на Госуслугах надо будет «прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учебы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях».