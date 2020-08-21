Создатель сервиса 220vk.com Андрей Анисимов рассказал, что РКН подал против него иск в суд в защиту прав неопределённого круга лиц. Ведомство решило, что сервис нарушает законодательство о персональных данных.
220vk обрабатывает публичные данные пользователей ВКонтакте, которые соцсеть отдаёт по API. С его помощью можно найти комментарии или лайки конкретного пользователя, посмотреть дату его регистрации в ВК, узнать, кто добавил тебя в чёрный список, и так далее. Существует несколько аналогичных сервисов с подобными функциями.
На суд представитель Роскомнадзора не пришёл, вторая попытка провести заседание состоится 10 сентября.
Анисимов считает, что независимо от результатов суда функциональности API ВКонтакте ничего не угрожает: «пользовательское соглашение и политика конфиденциальности социальной сети построены с максимальной непричастностью к подобным разбирательствам.»
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Роскомнадзор уже запретил Big Data на данных «ВКонтакте» летом 2017 года, ещё при Жарове. РКН запретил собирать ПД без согласия обитателей сети, как производная — и сервисы на их базе.
Запрет появился на фоне многолетнего суда Double Data и ВКонтакте. Мейловцы утверждали, что они совершенно спокойно могут собирать биг-дату и продавать её Сбербанку (размер контрактов там в сотни миллионов, к счастью рядовых обитателей соцсети, в сотни миллионов рублей), Эквифаксу и НБКИ.
Double Data настаивает, что на тоже может продавать данные госкомпаниям. Существенные судебные новости по сюжету были были в 2019. На фоне Covid-666 представители Double Data немного ругались на мейловцев в Медузах, слили имя странного «независимого» жалобщика, аффилированного с мейлом, но суды продолжались, финального решения пока нет. Роскомнадзор — уполномоченный регулятор, но не суд. И хорошо, что РКН в него обратился.
Нюанс. Соцсети совершенно не обязаны предоставлять кому попало удобные API. Или отдавать парсеру по 100 страниц в секунду, а не одну страницу раз в 10 секунд. Анисимов мог бы и платить ВК 30% за свои изыскания или платить за конкретное число запросов.