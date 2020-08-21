Создатель сервиса 220vk.com Андрей Анисимов рассказал, что РКН подал против него иск в суд в защиту прав неопределённого круга лиц. Ведомство решило, что сервис нарушает законодательство о персональных данных.

220vk обрабатывает публичные данные пользователей ВКонтакте, которые соцсеть отдаёт по API. С его помощью можно найти комментарии или лайки конкретного пользователя, посмотреть дату его регистрации в ВК, узнать, кто добавил тебя в чёрный список, и так далее. Существует несколько аналогичных сервисов с подобными функциями.

На суд представитель Роскомнадзора не пришёл, вторая попытка провести заседание состоится 10 сентября.

Анисимов считает, что независимо от результатов суда функциональности API ВКонтакте ничего не угрожает: «пользовательское соглашение и политика конфиденциальности социальной сети построены с максимальной непричастностью к подобным разбирательствам.»