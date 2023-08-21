Сотрудников "Ростелекома" компания внутренним сообщением попросила протестировать "внутренний сервис доступа к YouTube". Нужно было зайти на ytonline.ru и "оценить скорость загрузки страниц, видео, рекомендации и пр." Объяснялась просьба созданием новых цифровых сервисов.

Возникло предположение, что "Ростелеком" создаёт некую подцензурную прокладку между YouTube и российским зрителем, готовясь к осенней блокировке YouTube в стране, которая обсуждается уже примерно год. Предположительно, Google такое использование своего видеосервиса не понравится. В комментариях прессе "Ростелеком" говорит о том, что анализирует использование популярных видеоплощадок для развития собственных продуктов.