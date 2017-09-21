Дочка холдинга Alphabet компания Waymo, занимающаяся проектом создания беспилотных автомобилей, потребовала от Uber компенсацию в размере $2,6 млрд за кражу технологий. Об этом сообщает Reuters. В феврале этого года Waymo обвинил Uber в использовании её наработок, украденных бывшим сотрудником Google Энтони Левандовски. Uber, в свою очередь, отрицал использование каких-либо технологий Waymo. В мае Левандовски уволили из Uber, но это не помогло закрыть вопрос с иском.