Google купит часть бизнеса производителя смартфонов и планшетов HTC за $1,1 млрд. Об этом сообщается в официальном блоге Google и заявлении HTC. Предполагается, что сделку закроют в начале 2018 года. Сотрудники HTC, многие из которых уже работают с Google над новым смартфоном Pixel, перейдут в Google. Кроме того, американская корпорация получит неисключительную лицензию на интеллектуальную собственность HTC. В 2008 году HTC первым выпустил мобильные устройства на базе Google Android.