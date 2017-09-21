Минфин полностью пересмотрел свой подход к легализации продаж алкоголя в интернете. Ранее планировалось, что с января 2018 года будет разрешена продажа в интернете пива и вина, а с января 2019-го — уже и крепкого алкоголя. В новой версии законопроекта, которая появилась на regulation.gov.ru, предлагается разрешить со следующего года торговлю в Рунете любым алкоголем независимо от крепости напитка. Однако делать это смогут только сами производители напитков.

Ретейлеры и рестораторы по новой версии законопроекта смогут продавать спиртное через интернет лишь с 1 января 2021 года. По версии Минфина, это делается для того, чтобы сначала обкатать решение на производителях, а потом уже допускать к онлайн-торговле алкоголем всех участников рынка. При этом основными инциаторами легализации онлайн-торговли алкогольной продукцией были сами ритейлеры, в том числе X5 Retail Group, «Ашан», «Метро Кэш энд Керрри», «Утконос», Simple и другие.

По данным «Коммерсантъ», эти компании разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой. Заработать на продажах алкогольной продукции надеялись и онлайн-ротвейлеры. К примеру в мае 2016 года года Ozon.ru и магазины по продаже алкоголя и табака «Бристоль» заключили партнёрство и с июня на виртуальной витрине «Озона» появится до 100 наименований вина и виски.