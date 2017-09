Получил ответ от Medium (точнее говоря, они отправили письма ранее, но не прислали в сам момент блокировки, так что я их не нашёл.)

Вероятно, текст заблокировали по жалобе. Пункт правил, на которые они сослались, слишком общий. Оказывается, на Medium нельзя выкладывать скриншоты переписки. Это ещё понятное правило, но остальные вообще настолько общие, что по ним можно публиковать только фотографии котиков. Подскажите, пожалуйста, альтернативные площадки. Пока на ум приходит только telegra.ph, но это реально будет «парадокс брадобрея».

----

We have determined that it is in violation of our rules:

medium.com/policy/medium-rules-30e5502c4eb4

Harassment

Medium exists to share and discuss ideas, not to exact revenge or put private people on blast. We don’t tolerate harassment, which includes:

Bullying or shaming someone, or posting things likely to encourage others to do so

Posting copies of private communications between private individuals without the explicit consent of all parties to the communication