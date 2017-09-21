К 20-летию компании «Яндекс» выложил в открытый доступ книгу бывшего заместителя главного редактора «Русского репортёра» Дмитрия Соколов-Митрича Яндекс.Книга. Издание написано на основе интервью создателей компании Аркадия Воложа, Ильи Сегаловича и Елены Колмановской, также ряда предпринимателей, так или иначе имевших отношение к развитию компании, например венчурного инвестора Александра Галицкого, банкира Леонида Богуславского и создателя Abbyу Давида Яна.