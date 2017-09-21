Работника «Яндекса» Алексея Сикорко не пустили в офис. Кажется за онлайн-обещание плюнуть в президента — оно появилось в комментариях 16 сентября, за несколько дней до запланированного визита Владимира Путина в главный московский офис «Яндекса». Визит начался днём 21 сентября. В частности президент увидел две перспективные разработки: автомобиль беспилотник и голосового помощника «Алису».

В последние полчаса перед приездом Путина сотрудникам запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета, рассказал источник «Медузы» в компании. По его словам, в офисе очень много недовольных. По словам собеседника «Медузы», официально сотрудникам даже разрешили не приходить на работу вообще.