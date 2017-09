Сегодня Путин собрался приехать в гости в Яндекс. В Яндексе под красивые слова Воложа о том, что "любой гость от бога" и под цитаты Сегаловича о том, что пиетет перед любым начальством вреден, перекрыли весь квартал, нагнали армию полицаев, эвакуировали все машины с близлежащих улиц, запретили перемещения внутри кампуса, оставили для входа в офис две двери, оснащенные рамками. Яндексоидов на входе шмонают. Ко всему этому просят относиться с пониманием. Да как уж тут не понять. Хотелось бы, да не получится. Нашел старую футболку #навальный_четверг. Думаю, подойдет для сегодняшнего дня в самый раз.

