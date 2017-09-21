Президент Путин посетил главный московский офис «Яндекса». Путин пообщался с финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Экскурсию по офису поисковика, который в субботу отметит 20-летие, проводит сооснователь Аркадий Волож. В частности Путину показали «Алису», широкий запуск голосового помощника намечен на 10 октября. И автомобиль-беспилотник. Работу над этими непоисковыми, но потенциально яркими проектами, тоже ведут в «Яндексе». Путин посещает его офис впервые, вместе с Путиным офис посетили министр связи Николай Никифоров и первый зам президентской администрации Сергей Кириенко. По рассказу «Интерфакса» Путин порекомендовал яндексоидам задуматься об открытии очередного офиса «Яндекса» на Дальнем Востоке. Там есть университет, но нет офиса поисковика (большинство работников «Яндекса» — выпускники ведущих вузов). «Понимаем, замечание принято», — ответил Александр Шульгин.

Яндекс показал пример одной из «сквозных» технологий цифровой экономики — искусственного интеллекта. Он и в поиске, и в картах, и беспилотнике https://t.co/DIupglVvm6 — Николай Никифоров (@nnikiforov) September 21, 2017

Вышеупомянутый министром «искусственный интеллект в поиске» «Яндекс» уже вывел на рынок летом 2017 года.

Он поехал: Путину показали российский автомобиль-беспилотник pic.twitter.com/NCGZBg5Nyq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 21, 2017

Вокруг президента создана дружественная атмосфера — сотрудники получили разрешение работать сегодня удалённо, а люди настроенные не конструктивно заранее внесены в «чёрные списки» ФСО.