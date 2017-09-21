«Яндекс» показал Путину свой автомобиль беспилотник и интеллект «Алисы»


Президент Путин посетил главный московский офис «Яндекса». Путин пообщался с финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным. Экскурсию по офису поисковика, который в субботу отметит 20-летие, проводит сооснователь Аркадий Волож. В частности Путину показали «Алису», широкий запуск голосового помощника намечен на 10 октября. И автомобиль-беспилотник. Работу над этими непоисковыми, но потенциально яркими проектами, тоже ведут в «Яндексе». Путин посещает его офис впервые, вместе с Путиным офис посетили министр связи Николай Никифоров и первый зам президентской администрации Сергей Кириенко. По рассказу «Интерфакса» Путин порекомендовал яндексоидам задуматься об открытии очередного офиса «Яндекса» на Дальнем Востоке. Там есть университет, но нет офиса поисковика (большинство работников «Яндекса» — выпускники ведущих вузов). «Понимаем, замечание принято», — ответил Александр Шульгин.

Вышеупомянутый министром «искусственный интеллект в поиске» «Яндекс» уже вывел на рынок летом 2017 года.

Вокруг президента создана дружественная атмосфера — сотрудники получили разрешение работать сегодня удалённо, а люди настроенные не конструктивно заранее внесены в «чёрные списки» ФСО.

Сегодня Путин собрался приехать в гости в Яндекс. В Яндексе под красивые слова Воложа о том, что "любой гость от бога" и под цитаты Сегаловича о том, что пиетет перед любым начальством вреден, перекрыли весь квартал, нагнали армию полицаев, эвакуировали все машины с близлежащих улиц, запретили перемещения внутри кампуса, оставили для входа в офис две двери, оснащенные рамками. Яндексоидов на входе шмонают. Ко всему этому просят относиться с пониманием. Да как уж тут не понять. Хотелось бы, да не получится. Нашел старую футболку #навальный_четверг. Думаю, подойдет для сегодняшнего дня в самый раз.

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