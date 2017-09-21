В первом полугодии в США доходы стриминговых платформ составили больше половины всех продаж музыкальных лейблов — 62%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, опубликованные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний (RIAA). В 2015 году на них приходилось лишь 33%. При этом доля выручки от загрузки музыки из интернета снизилась в 2 раза — с 41% до 19%, также снизилась доля физических носителей — с 23% до 16%. Число подписчиков потоковых сервисов в Америке достигло 30 млн.