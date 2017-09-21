Офис «Яндекса» эвакуируют после визита Путина


По данным «Роем!», офис «Яндекса» в настоящий момент эвакуируется из-за сработавшей пожарной сингализации. По другой версии в компанию мог поступить анонимный звонок о бомбе.

Сегодня офис компании впервые посетил президент Владимир Путин, связана ли эвакуация с его визитом пока не ясно. На настоящий момент президент достаточно давно покинул офис компании.

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое