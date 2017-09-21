По данным «Роем!», офис «Яндекса» в настоящий момент эвакуируется из-за сработавшей пожарной сингализации. По другой версии в компанию мог поступить анонимный звонок о бомбе.

Офис #яндекс эвакуируют. Что то случилось. Куча людей на дороге. — Зедя (@DatJinks) September 21, 2017

Сотрудники Яндекса вышли на митинг (на самом деле нет, просто пожарная сигнализация сработала) pic.twitter.com/b8BxK6SD62 — Андрей Гаркавый (@nightmaresreal) September 21, 2017

Всех отправили домой, звонок о бомбе pic.twitter.com/1eLgaR9UZK — устал с рождения (@etokomrad) September 21, 2017

Сегодня офис компании впервые посетил президент Владимир Путин, связана ли эвакуация с его визитом пока не ясно. На настоящий момент президент достаточно давно покинул офис компании.