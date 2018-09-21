В связи с тем, что 13 сентября отмечался всемирный День программиста, эксперты «Avito Работа» проанализировали вакансии программистов и системных администраторов. О результатах «Роем!» сообщили представители сервиса. В компании пришли к выводу, что работодатели почти неизменно активно ищут таких специалистов, но интерес со стороны соискателей сократился — общее количество откликов (по данным «Авито») сократилось на 43%. Количество вакансий с прошлого года для программистов снизилось на 11%, а для системных администраторов, наоборот, выросло на 18%.

В 2018 году зарплата программистов перестала расти. Как и год назад, специалист IT-отрасли зарабатывает в среднем 37 400 рублей в месяц, отметили в Avito. В этом году программист получает в среднем 42 300 рублей в месяц, а системный администратор — 32 500 рублей в месяц (+3%). Больше всего они зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, самые низкие ставки — в Уфе, Волгограде и Барнауле. При этом оклады, предлагаемые работодателями, в целом соответствуют ожиданиям соискателей.