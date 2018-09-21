Зарплата программистов наконец-то перестала расти, подсчитали в Avito


В связи с тем, что 13 сентября отмечался всемирный День программиста, эксперты «Avito Работа» проанализировали вакансии программистов и системных администраторов. О результатах «Роем!» сообщили представители сервиса. В компании пришли к выводу, что работодатели почти неизменно активно ищут таких специалистов, но интерес со стороны соискателей сократился — общее количество откликов (по данным «Авито») сократилось на 43%. Количество вакансий с прошлого года для программистов снизилось на 11%, а для системных администраторов, наоборот, выросло на 18%.

В 2018 году зарплата программистов перестала расти. Как и год назад, специалист IT-отрасли зарабатывает в среднем 37 400 рублей в месяц, отметили в Avito. В этом году программист получает в среднем 42 300 рублей в месяц, а системный администратор — 32 500 рублей в месяц (+3%). Больше всего они зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, самые низкие ставки — в Уфе, Волгограде и Барнауле. При этом оклады, предлагаемые работодателями, в целом соответствуют ожиданиям соискателей.

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    tropat@bk.ru

    Тогда почему во многих публикациях пишут что Айтишники, независимо от специализации зарабатывают в Москве не менее«0 рублей в месяц? Остальные «земные"профессии в среднем 40−50 000 р.Неужели айтишники «в поте лица"нарабатывают от 100 000 в месяц, когда соискателей любых видов работ огромен и соискателей миллионы готовых трудиться и за 40−50 000 рублей.У нас в 1 часе езды от МКАД если требуются работники в любые сферы, то зарплату предлагают в среднем 15000 рублей.а если свыше 25000, то ограничение возраста до 35 лет, не свыше.В Москве возрастные ограничения также имеют место при трудоустройствах, независимо от форм собственности компаний.

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    Альтер Эго > fairushin.fadis.zet@gmail.com контекст

    Так там и ждут, ага. Тех кто дороже китайцев и индусов, более требователен к условиям жизни на галере и менее мобилен… Особенно ждут программистов с семьями, с детьми.

    Многие — это сколько? Все два знакомых через три рукопожатия интернет-активистов? (они же, как правило, создатели «негэбэшных» VPN, борцуны с режимом, и прочая и прочая…)

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Странный маркер на фоне планов тотального импортозамещения в IT всего и вся. Может «импортозамещатели» не создают нового ПО, а просто переупаковывают что-то? Раз программисты не требуются…
    Тогда пора этим «импортозамещателям» 37-ой устраивать как саботажникам!

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    Victor Ukhimenko

    «"Avito Работа» подсчитало зарплаты программистов".
    — ахаха, Роем, прекращайте, вы же серьезное издание про интернеты. Хоть один человек у вас в издании знает хоть одного человека, который трудоустроился через «Avito Работа» программистом, а не продавцом на кассу в Пятерочку? :-D

    Я думаю, даже в «Avito Работа» не устраиваются через Авито)
    Если только их специально не заставляют в рамках трудоустройства и требования этих людей всё снижаются

    Особо примечательно, что в этой «статистике» даже не указано количество вакансий, что как бы намекает на их скромное количество. Эх, интернет-сми…

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