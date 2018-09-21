В связи с тем, что 13 сентября отмечался всемирный День программиста, эксперты «Avito Работа» проанализировали вакансии программистов и системных администраторов. О результатах «Роем!» сообщили представители сервиса. В компании пришли к выводу, что работодатели почти неизменно активно ищут таких специалистов, но интерес со стороны соискателей сократился — общее количество откликов (по данным «Авито») сократилось на 43%. Количество вакансий с прошлого года для программистов снизилось на 11%, а для системных администраторов, наоборот, выросло на 18%.
В 2018 году зарплата программистов перестала расти. Как и год назад, специалист IT-отрасли зарабатывает в среднем 37 400 рублей в месяц, отметили в Avito. В этом году программист получает в среднем 42 300 рублей в месяц, а системный администратор — 32 500 рублей в месяц (+3%). Больше всего они зарабатывают в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге, самые низкие ставки — в Уфе, Волгограде и Барнауле. При этом оклады, предлагаемые работодателями, в целом соответствуют ожиданиям соискателей.
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Тогда почему во многих публикациях пишут что Айтишники, независимо от специализации зарабатывают в Москве не менее«0 рублей в месяц? Остальные «земные"профессии в среднем 40−50 000 р.Неужели айтишники «в поте лица"нарабатывают от 100 000 в месяц, когда соискателей любых видов работ огромен и соискателей миллионы готовых трудиться и за 40−50 000 рублей.У нас в 1 часе езды от МКАД если требуются работники в любые сферы, то зарплату предлагают в среднем 15000 рублей.а если свыше 25000, то ограничение возраста до 35 лет, не свыше.В Москве возрастные ограничения также имеют место при трудоустройствах, независимо от форм собственности компаний.
Значит сейчас начнется отток за бугор. И через 1.5−2.5 года будет junior с годом опыта идти за midle
Фух, слава тибе хоспади.
Ну в любом случае многие уедут в другую страну за заработком, нас там больше ценят!
Так там и ждут, ага. Тех кто дороже китайцев и индусов, более требователен к условиям жизни на галере и менее мобилен… Особенно ждут программистов с семьями, с детьми.
Многие — это сколько? Все два знакомых через три рукопожатия интернет-активистов? (они же, как правило, создатели «негэбэшных» VPN, борцуны с режимом, и прочая и прочая…)
Странный маркер на фоне планов тотального импортозамещения в IT всего и вся. Может «импортозамещатели» не создают нового ПО, а просто переупаковывают что-то? Раз программисты не требуются…
Тогда пора этим «импортозамещателям» 37-ой устраивать как саботажникам!
«"Avito Работа» подсчитало зарплаты программистов".
— ахаха, Роем, прекращайте, вы же серьезное издание про интернеты. Хоть один человек у вас в издании знает хоть одного человека, который трудоустроился через «Avito Работа» программистом, а не продавцом на кассу в Пятерочку? :-D
Я думаю, даже в «Avito Работа» не устраиваются через Авито)
Если только их специально не заставляют в рамках трудоустройства и требования этих людей всё снижаются
Особо примечательно, что в этой «статистике» даже не указано количество вакансий, что как бы намекает на их скромное количество. Эх, интернет-сми…