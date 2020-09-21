«Везет», Gett, «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Максим» предложили замечания к законопроекту о такси, внесённому в Думу ещё два года назад. Агрегаторы хотят законодательного закрепления возможности работать с водителями как с самозанятыми. Но представители профсоюза таксистов и правозащитники сказали «Коммерсанту», что режим самозанятости не защищает права водителей и выгоден только агрегаторам.

Требование брать водителей в штат и заключать с ними договоры приведёт к подорожанию поездок в такси на 22%-23% и снижению спроса на них на 25%, подсчитали в Институте Гайдара. Председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков ответил на эти подсчёты заявлением, что «свой аппетит должны умерить агрегаторы».

Сейчас водитель, работающий с агрегатором, может получить разрешение на таксомоторную деятельность только если зарегистрируется как ИП. В случае самозанятости он должен арендовать у таксопарка автомобиль, на который есть такое разрешение. Яндекс.Такси с «коллегами» хотят прописать в законе возможность самозанятому получить разрешение на перевозку пассажиров и багажа и закрепить там программный контроль состояния автомобиля и водителя.

Кроме того, агрегаторы видят необходимым отказаться от введения ограничений на количество машин такси в регионах, а также исключить возможность ограничения рыночного ценообразования, «введения любых механизмов, допускающих введение регулируемых тарифов на услуги по таксомоторным перевозкам». Участники рабочей группы считают чрезмерным требование о получении разрешения сервисом онлайн-заказа такси для начала работы в каждом субъекте и уверены в необходимости использования цифровых технологий в сфере таксомоторных перевозок.

Законопроект в целом представители агрегаторов раскритиковали: принципы, на которых он строится, потеряли актуальность, закрепляемые нормы окажут негативный эффект на отрасль, жёсткие ограничительные меры приведут к подорожанию услуг и снижению уровня безопасности. Принятие закона приведёт «к фактической ликвидации возможности использовать сферу такси для подработки, что особенно важно для поддержания социальной стабильности в регионах».

Председатель комиссии по транспорту Общественной палаты города Москвы Максим Буре заявил в интервью радио «Говорит Москва», что у Яндекса чуть ли не половина таксистов работают нелегалами, без разрешений. А самозанятые такси водить вообще не должны. Агрегаторы Буре называет «подключашками» и считает, что они не контролируют и не проверяют водителей, поэтому нужен цифровой профиль таксиста. Стоимость поездки по Москве, с его точки зрения, должна начинаться от 1000 рублей. Люди должны прекратить ездить на такси «в булочную» и «за бутылкой водки».

М.БУРЕ: На самом деле, всего 141 195 разрешений такси существует на Москву и область. Из них порядка 52 тысяч это Москва и 88 с копейками — область. Это то, что выдаётся в Москве и области. Другой вопрос, что в Москве можно увидеть очень много жёлтых такси с регионами, о которых мы толком и не знали и видим только в пробках. Владивосток, например, я не так давно увидел. Много приезжих такси так называемых. Он на своей машине, зарегистрированной во Владивостоке, доехал сюда и здесь каким-то образом… в этом заинтересованы агрегаторы, потому что у них чем больше «подключашек», тем лучше. Грубо говоря, по стране есть 400 с лишним тысяч разрешений всего. Но, например. У «Яндекса» 700 тысяч подключенных. Возникает вопрос, откуда возникают эти 300 тысяч водителей? А.АСАФОВ: То есть это какие-то нелегалы, но «Яндекс» с ними работает? М.БУРЕ: Да. М.БУРЕ: По рынку такси хочу сказать. Как у нас изменилось за последний год, с 2019 по настоящее время. Например, в 2019 году в сутки в среднем такси перевозило 890 тысяч человек. Это то, что цифры. В настоящее время 909 тысяч. То есть такси становится популярнее. Время подачи в 2019 году было 5 минут, сейчас 4 минуты. Это говорит о том, что их просто стало больше. А вот стоимость поездки, если средний чек за поездку в 2019 году был 464 рубля, мы говорим про средний, то на сегодняшний день это 430 рублей. Машин становится больше, а стоимость, несмотря ни на что, становится меньше.

По информации Буре, «цифровые пропуска», они же цифровые профили для таксистов, которые он называет «Q-SART», введут в ближайшие месяцы.