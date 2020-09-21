Стриминговый аудиосервис для бизнеса, Muzlab, объявил о покупке компании Market Music, специализирующейся на аудиомаркетинге и системах Digital Signage. Сумму сделки стороны не раскрывают. Market Music была основана в 2012 году в Минске, на текущий момент компания работает в четырех странах — в Казахстане, России, Республике Беларусь и в Украине. Среди клиентов, по собственным данным, — Mexx, Decathlon, KIA, TopShop, Calvin Klein и другие. Услуги стоят от 500 до 5000 рублей за точку в зависимости от количества продуктов, которое покупает клиент, и от масштабов бизнеса клиента.