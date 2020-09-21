Оператор Tele2 запускает сервис для желающих бросить курить за 8 рублей в день


Tele2 объявила о появлении у себя «ЗОЖ-портала» с информацией о калориях, диетах, тренировках, а также со скидками от партнёров и сервисами. В публичной оферте портала упоминается «Подписка на сервис «ЗОЖ».

7.5. Оплаченная услуга «Подписка на Сервис «ЗОЖ» (далее здесь «Услуга «ЗОЖ») позволяет доступна только авторизированным только Абонентам получить дополнительные возможности:

  • Подбор рациона питания;
  • Калькуляторы по различным тематикам;
  • Сервис полезного будильника и контроля жидкости в организме;
  • Сервис «Дыма нет» — помощь в отказе от курения;
  • Скидки от партнеров;
  • Сервис «Вода», для контроля уровня жидкости в организме.

    • (Орфография оригинала сохранена.)

    Насколько удалось понять редакции, стоимость подписки на ЗОЖ-сервисы составляет 8 рублей в день, первый день бесплатно.

    7.6. Плата за предоставление Абонентам за доступ к Сервису включена в стоимость услуг связи, предоставляемых Оператором Абоненту по соответствующему тарифному плану, отдельно не устанавливается и не взимается Оператором с Абонента.
    8.2. Оказание услуги «Подписка на Сервис «ЗОЖ» осуществляется на условиях подписки, а именно: плата для Абонента за пользование услугой устанавливается в размере 8 (восемь) рублей 00 копеек в день, включая НДС, и списывается Оператором с лицевого счета Абонента ежедневно за каждый день предоставления услуги.

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