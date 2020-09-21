Tele2 объявила о появлении у себя «ЗОЖ-портала» с информацией о калориях, диетах, тренировках, а также со скидками от партнёров и сервисами. В публичной оферте портала упоминается «Подписка на сервис «ЗОЖ».
7.5. Оплаченная услуга «Подписка на Сервис «ЗОЖ» (далее здесь «Услуга «ЗОЖ») позволяет доступна только авторизированным только Абонентам получить дополнительные возможности:
Подбор рациона питания; Калькуляторы по различным тематикам; Сервис полезного будильника и контроля жидкости в организме; Сервис «Дыма нет» — помощь в отказе от курения; Скидки от партнеров; Сервис «Вода», для контроля уровня жидкости в организме.
(Орфография оригинала сохранена.)
Насколько удалось понять редакции, стоимость подписки на ЗОЖ-сервисы составляет 8 рублей в день, первый день бесплатно.
7.6. Плата за предоставление Абонентам за доступ к Сервису включена в стоимость услуг связи, предоставляемых Оператором Абоненту по соответствующему тарифному плану, отдельно не устанавливается и не взимается Оператором с Абонента.
8.2. Оказание услуги «Подписка на Сервис «ЗОЖ» осуществляется на условиях подписки, а именно: плата для Абонента за пользование услугой устанавливается в размере 8 (восемь) рублей 00 копеек в день, включая НДС, и списывается Оператором с лицевого счета Абонента ежедневно за каждый день предоставления услуги.
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