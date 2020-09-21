Tele2 объявила о появлении у себя «ЗОЖ-портала» с информацией о калориях, диетах, тренировках, а также со скидками от партнёров и сервисами. В публичной оферте портала упоминается «Подписка на сервис «ЗОЖ».

7.5. Оплаченная услуга «Подписка на Сервис «ЗОЖ» (далее здесь «Услуга «ЗОЖ») позволяет доступна только авторизированным только Абонентам получить дополнительные возможности: Подбор рациона питания; Калькуляторы по различным тематикам; Сервис полезного будильника и контроля жидкости в организме; Сервис « Дыма нет» — помощь в отказе от курения; Скидки от партнеров; Сервис « Вода», для контроля уровня жидкости в организме.

(Орфография оригинала сохранена.)

Насколько удалось понять редакции, стоимость подписки на ЗОЖ-сервисы составляет 8 рублей в день, первый день бесплатно.