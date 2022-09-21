Как пишет Forbes, с 2020 года «Сбер» использует для найма топ-менеджеров собственный инструмент для оценки кандидатов — SberQ. С его помощью банк проверяет потенциального кандидата на соответствие должности. В симуляции кандидат попадает в 2030 год и становится гендиректором российской компании — производителя бытовых и промышленных роботов. Для начала симуляции кандидат запускает программу, которая имитирует почтовый клиент. После этого в течение всего рабочего дня кандидату поступают электронные письма, телефонные и видеозвонки от коллег, партнеров и т. д. Симуляция позволяет прожить самые разные ситуации: конфликты между подчиненными, общение с представителями власти, взаимодействие с советом директоров, даже общение с журналистами и ответы на неудобные вопросы.

Одним из инициаторов создания SberQ стал глава Лаборатории нейронаук и поведения человека Андрей Курпатов, рассказал один из бывших топ-менеджеров «Сбера». В сообщении «Сбера» о запуске SberQ указано, что банк разработал сервис силами собственных программистов и методологов с участием Лаборатории нейронаук и поведения человека. По словам представителя «Сбера», тестирование проходят большинство внешних и внутренних кандидатов на позиции топ-менеджеров, оно обязательно при отборе и повышении руководителей на должность руководителей головными отделениями «Сбера», а также для создания кадрового резерва на эти позиции.