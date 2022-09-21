За год с августа 2021 по август 2022 года российская аудитория Instagram и Facebook, принадлежащих запрещённой в России Meta, значительно сократилась. Сильнее всего пострадал Instagram, его охват упал в три раза, с почти 30% населения до 8%. Отдельно от охвата в Mediascope посчитали жителей России, которые "хотя бы на пять минут заходят в приложение" - их 4%. В приложение Facebook заходят 0,2%. Основным бенефициаром оттока трафика от этих ресурсов стал Telegram. Слегка увеличилась активность во ВКонтакте.

Одноклассникам не удалось переманить к себе пользователей "Инстаграма", их аудитория практически не менялась.

Также россияне стали активнее потреблять в интернете новости. Просмотр YouTube не изменился: охват 39% россиян в сутки.

Avito, Widberries и Ozon получили покупателей ушедших с рынка иностранных магазинов, сильнее всего выросло Avito. У Яндекс.Маркета активность аудитории почти не изменилась.

Принадлежащий той же запрещённой Meta мессенджер WhatsApp остаётся самой охватной веб-площадкой в Рунете, причём за год их рейтинг изменился только падением Instagram с 6 места на 15 и исчезновением из топ-15 Госуслуг.

"Одноклассники", возможно, ещё привлекут аудиторию уходящих из России соцсетей: компания 1 сентября анонсировала "новое позиционирование и масштабное обновление" с акцентом на "хобби и увлечения" и "актуализацией имиджа соцсети". Площадка приступила к активному стимулированию генерации контента: