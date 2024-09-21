Ассоциация провайдеров «Ростелесеть» через ФАС попыталась уравнять регулирование скорости доступа к YouTube: дело в том, что на ТСПУ замедляется трафик провайдеров фиксированного доступа, в то время как мобильные операторы могут показывать ролики Youtube без задержек, что приводит к следующим негативным явлениям:

Повышенному число обращений в поддержку провайдеров. Разрыву договоров с провайдерами («Ростелесеть» затрудняется определить их количество, используя в своих заявлениях слово «множество»). Снижению ценности фиксированного доступа к Интернету дома в принципе, что долгосрочно, опять же, может приводить к снижению пользовательской базы, даже если сейчас абоненты не хотят разрывать контракт.

К сожалению, из пересказа обращения РБК со стороны «Ростелесети» в ФАС неизвестно, что именно «Ростелесеть» потребовала от ведомства, однако, корневую причину недовольства объединения можно устранить очень просто — ограничив доступ к YouTube у всех провайдеров одинаково.

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