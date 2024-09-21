Юрист дизайнера Артемия Лебедева отметил, что ему удалось предоставить в суд экспертизу слов его подзащитного, опровергающую, что Лебедев вообще говорил о каком-то факте — по выводу экспертов, Лебедев лишь высказывал своё мнение.

С процессуальной точки зрения это важное событие. Дело в том, что проиграть дело в отношении иска о защите чести и достоинства можно лишь при выполнении всех трёх условий ответчиком:

Высказывание должно быть публично распространено (с этим вопросов нет). Высказывание должно быть негативным. Высказывание должно быть о факте и ложным.

Предоставленная в суд юристом Лебедева экспертиза, очевидно, опровергает то, что речь вообще шла о каких-то фактах, имеющих отношение к Екатерине Мизулиной, поэтому, если она будет принята судом, то это упростит работу адвоката.

Однако, суд может как не принять экспертизу в принципе по формальным основаниям, так может и не согласиться с её выводами, поэтому итоговый результат дела Мизулиной против Лебедева пока предсказать невозможно.

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