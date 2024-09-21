Основатель Wildberries Владислав Бакальчук, задержанный 19-го сентября после стрельбы в офисе Wildberries, опубликовал пост в Telegram, где не только изложил взгляд на события 18-го сентября, когда в ходе стрельбы в офисе Wildberries погибли два человека, а несколько было ранено, в том числе полицейские.

Если обращение Владислава, в целом, объясняет произошедшее с его точки зрения (он собирался прийти мирно, но по нему открыли огонь), и это объяснение расходится с описанием событий со стороны Татьяны Бакальчук, то раскрытие сути корпоративного конфликта добавило новых красок: если ранее Сулейман Керимов упоминался в предположительном ключе адвокатами Бакальчука, то сейчас Владислав прямо написал о причастности Сулеймана Керимова и Бекхана Барахоева к конфликту в виде покровительства братьям Мирзоянам.

Сулейман Керимов на сейчас является членом Совета Федерации от Дагестана, Бекхан Барахоев — депутатом Государственной думы, их причастность к конфликту ранее не заявлялась никем из Бакальчуков. Их вовлечение в разбирательство вокруг Wildberries, теоретически, может расходиться с действиями, дозволенными им в статусе члена Совфеда и депутата Госдумы соответственно.

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