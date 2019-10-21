В понедельник 21 октября акции Яндекса на Московской бирже подорожали на 7,3%, к открытию торгов и продолжали, хотя и медленнее, расти в первой половине дня, до 8,3% на момент публикации.

Источник: РБК.

Котировки бумаг поисковика драматически упали на американской NASDAQ 11 октября приблизительно на 20%, а позднее и на московской MOEX. Яндекс единовременно потерял $1,8 млрд своей стоимости, после того, как депутат госдумы Горелкин вернулся к инициативе ограничить иностранное владение значимыми компаниями Рунета на уровне 20%. Отыграть падение курса не удавалось всю прошедшую неделю.

Гендиректор российского Яндекса Елена Бунина 16 октября предупредила о возможном оттоке топов из-за снижения стоимости акций, а в американском Bank of America Merrill Lynch спешно придумали «уступку» для российских властей. BofAML предложили изменить структуру капитала Yandex N.V. таким образом, чтобы при смене владельца у пакета принадлежащего сооснователю Аркадию Воложу, контроль на Яндексом не уходил автоматически западным совладельцам.

Сегодня курс вырос на новости о том, что к разработке законопроекта подключилось российское правительство — в своём отзыве кабинет министров порекомендовал поднять планку: иностранцы могли бы владеть до 50% минус одна бумага голосов в управляющих структурах значимых компаний Рунета. Кроме того, правительство попросило чётче сформулировать принцип по которому интернет-компании следует считать значимыми для Рунета.