В понедельник 21 октября акции Яндекса на Московской бирже подорожали на 7,3%, к открытию торгов и продолжали, хотя и медленнее, расти в первой половине дня, до 8,3% на момент публикации.
Источник: РБК.
Котировки бумаг поисковика драматически упали на американской NASDAQ 11 октября приблизительно на 20%, а позднее и на московской MOEX. Яндекс единовременно потерял $1,8 млрд своей стоимости, после того, как депутат госдумы Горелкин вернулся к инициативе ограничить иностранное владение значимыми компаниями Рунета на уровне 20%. Отыграть падение курса не удавалось всю прошедшую неделю.
Гендиректор российского Яндекса Елена Бунина 16 октября предупредила о возможном оттоке топов из-за снижения стоимости акций, а в американском Bank of America Merrill Lynch спешно придумали «уступку» для российских властей. BofAML предложили изменить структуру капитала Yandex N.V. таким образом, чтобы при смене владельца у пакета принадлежащего сооснователю Аркадию Воложу, контроль на Яндексом не уходил автоматически западным совладельцам.
Сегодня курс вырос на новости о том, что к разработке законопроекта подключилось российское правительство — в своём отзыве кабинет министров порекомендовал поднять планку: иностранцы могли бы владеть до 50% минус одна бумага голосов в управляющих структурах значимых компаний Рунета. Кроме того, правительство попросило чётче сформулировать принцип по которому интернет-компании следует считать значимыми для Рунета.
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Молодец Волож! Сильный переговорщик, смог себе и всей отрасли выбить приемлемые условия, бомбардировки Воронежа откладываются.
Троекратное ура товарищи!!!
Разве откладывается? С моего дивана видится, как кол теперь будут мазать вазелином.
50% минус одна акция в руках иностранцев вполне достаточно, чтобы привлекать иностранные инвестиции.
Для суверенной страны, коей пока является Россия, разумно сдерживать иностранцев хоть как-то.
Вся интрига в том, что они будут делать с youtube и facebook?
Cделают вид, что они незначимы?
Или попытаются отжать 50% плюс одна акция у ООО «Гугл Россия» в пользу кремлевских олигархов?)))))))))
Скорее всего, дело закончится аналогично принуждению facebook хранить ПД в РФ, т.е. троцким «ни мира, ни войны», т.е. импотенцией.
Да ничего не будут делать с Фейсом и Ютубом. Ясно же сказали, что закон против Яндекса.
Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 11%: Бизнес: РБК