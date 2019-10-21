Голландский Фонд защиты авторских прав (BREIN) и судебные приставы предписали пятёрке местных хостинг-провайдеров отключить серверы, конфисковать улики и сохранить метаданных трёх голландских и двух иностранных (по отношению к Нидерландам) видеопиратских компаний. Целью приставов стал сервис Moonwalk. По оценке BREIN, Moonwalk снабжал контентом около 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров. После успешной атаки голландцев на Moonwalk по цепочке сломались видеоплееры на BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и во многих других пиратских кинотеатрах.

Moonwalk помогал нарушить законы об охране авторских прав фактически любому желающему. Сервис распространял видео через специальное API, каждый фильм из базы содержал встроенную рекламу. Создатели пиратских витрин просто вставляли материалы Moonwalk на страницы собственных сайтов.

Голландское вмешательство во внутренние дела пиратских сайтов Рунета.

Конец Moonwalk не стал концом для пиратских кинотеатров. На момент публикации многие из них уже перевели часть библиотек на показ файлов из хранилища пиратских видео в «Одноклассниках», Видео Mail.ru и из других источников.

«Одноклассники» заменили павший Moonwalk.