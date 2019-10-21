Спустя 5 лет работы директор по росту и исследованиям ВКонтакте Андрей Законов объявил о переходе в команду Яндекса на должность главы по продукту (CPO, chief product officer) голосовой помощницы «Алиса». Андрей станет участником «управления машинного интеллекта и исследований» под руководством Михаила Биленко.

Обязанности Законова в ВК разделят Андрей Якушев и Дмитрий Кострюков. Андрей возьмёт на себя алгоритмы контентной платформы и операционные вопросы, Дмитрий — займётся развитием продуктов, сообщила пресс-служба ВК изданию Vc.ru.