Основатель и председатель совета директоров VisionLabs Александр Ханин сменил Аркадия Сандлера на посту главы центра искусственного интеллекта в МТС. Компания будет привлекать внешние инвестиции для выхода на мировой рынок ИИ-продуктов. У неё появятся «исследовательский центр, акселератор, венчурный фонд и стартап-студия». На данный момент самым известным ИИ-продуктом МТС является голосовой помощник Марвин, используемый посредством умной колонки. Планируется тесное сотрудничество с АФК «Система» и с принадлежащей ей на 25% Visionlabs (приобретены в 2017 году за 350 млн рублей; ещё четверть в том же году купил «Сбербанк»).

Visionlabs специализируется «на создании продуктов и решений в области распознавания лиц и объектов, дополненной и виртуальной реальности». У компании есть SDK для распознавания лиц, технология распознавания транспортных средств в видеопотоке, система управления биометрическими данными. Технологии Visionlabs с начала 2020 года используются в городской системе видеоконтроля и аналитики Москвы.

Visionlabs не раз выигрывала международные конкурсы по алгоритмическому распознаванию лиц, но несколько лет назад рассказывала, что не планирует сотрудничать с госслужбами, так как это сокращает потенциал выхода на глобальные рынки.