Мода на «супераппы», докатившаяся и до «Яндекса» в виде создания Yandex.Go, который нужен жителям для «решения любых задач связанных с передвижением по городу», нашла горячий отклик в сердце бывшего яндексоида Александра Садовского, который отметил, что со своим супераппом «Яндекс» пошёл немного не туда:

Например , Александр рассказал , что приложения внутри супераппа Яндекс.Go конфликтуют за внимание пользователя. При попытке вызвать такси , например , в нём маячит требование оценить предыдущий заказ такси или еды. Позиционирование приложения развязано с его реальным наполнением. Например , посмотреть схему метро , что часто нужно при передвижении по городу , в Яндекс.Go нельзя Приложение отказалось от русских букв в названии , что по мнению Александра , произошло впервые и нетипично для « Яндекса»

У меня не раз возникала потребность воспользоваться Навигатором через 30 секунд ( дорогу знаю , но в конкретной точке нужен совет). Запускаю Навигатор и… Начинается неспешный онбординг и рассказ про замечательные Я.Заправки , которые нужнее койоту в прериях , чем мне , когда скорость 80 км/ч и я хочу знать про поворот уже через 20 секунд.

Комментарий Roem.ru: частично контексты, о важности которых ещё говорит Александр в своём посте, в «Навигаторе», например, реализованы: если ты быстро едешь мимо бензоколонки, то приложение молчит. Если притормаживаешь — появляются кнопки оплаты бензина (или предложение проехать на другую АЗС, которая с «Яндексом» в партнёрских отношениях). Но в целом непонимание того, что «неторопливый онбординг» может раздражать и с этим нужно бороться в «Яндексе» отсутствует — попытка что-то впарить в навигаторе во время движения наиболее характерный пример.