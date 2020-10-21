Ещё одна российская социальная сеть добавила возможность публиковать «исчезающие фото и видео», назвав этот сервис «Моментами». Помимо фото и видео длительностью до 10 секунд, доступны «текстовые открытки на фоне, AR-маски, стикеры, рисование». Отличительными особенностями сервиса названы возможность ответить «моментом» на чужой «момент» и рейтинг друзей по популярности их историй.

Паблики не могут публиковать «моменты», но «до конца года» для них появится «возможность создавать тематические конкурсы, к которым со своими моментами смогут присоединяться подписчики или все пользователи соцсети с помощью специальных тегов и стикеров».

Идея «Моментов» родилась благодаря востребованным в соцсети фотоконкурсам, в которых пользователи соревнуются друг с другом, публикуя личные фото. Топовые участники фотоконкурса получают тысячи реакций и десятки тысяч просмотров своих фотографий. Мы решили дать пользователям возможность соревноваться в популярности только со своими друзьями и выбрали для этого наиболее быстрый и легкий способ. «Моменты» — новое прочтение формата исчезающих фото и видео. За счет конкурсной механики и возможности отвечать на моменты пользователи получат новые поводы для коммуникации.

Глава «Одноклассников» Антон Федчин тоже подчеркнул, что «Моменты — это не „сторис“ в классическом варианте», важна «конкурсная составляющая». Аудитории его сервиса свойственно желание соревноваться.

Делаем большую ставку на этот сервис: ограниченный по времени контент может повысить возвращаемость пользователей, за счет конкурсной механики люди будут больше мотивированы обмениваться личным контентом со своим ближним кругом.

Во ВКонтакте аналогичные инстаграммовским сториз появились в 2016 году.