Ассоциация больших данных обратилась к правительству с просьбой «облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам, информационным ресурсам и реестрам». В Ассоциацию входят, кроме прочих, «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком». Компании готовы платить за более простой, удобный и быстрый доступ к имеющимся у государства данным, они хотят интеграции собственных сервисов с государственными.
В Минцифры уже планируют «государственную фабрику данных» как «набор правил и методологию по подготовке к предоставлению информации, а также единые требования к технологическому стеку по работе с данными», готовится и интеграция госсервисов с внешними экосистемами.
Руководитель службы проектов по развитию бизнеса «Яндекса» Леван Шаламберидзе приводит пример: у компании нет возможности получать актуальную информацию о недвижимости из Росреестра, а также данные о передвижении общественного транспорта в городах. Чиновники в муниципалитетах в ответ на просьбу предоставить эти данные, как правило, или дают отказ, или хотят взамен получить бесплатно коммерческие продукты «Яндекса».
«Задача государства — раскрыть инфраструктуру электронного правительства вовне», — пояснил представитель Минцифры.
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Ну то есть государство хочет продавать за деньги данные граждан — которые оно получило от граждан просто принуждением, по приказу.
И бизнес, а точнее, интернет-платформы, «экосистемы» — которые и так собирают массу персональным данных — готовы платить за доступ к государственным, обязательным персональным данным.
Отлично придумано.