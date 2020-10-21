Ассоциация больших данных обратилась к правительству с просьбой «облегчить доступ бизнеса к государственным информационным системам, информационным ресурсам и реестрам». В Ассоциацию входят, кроме прочих, «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком». Компании готовы платить за более простой, удобный и быстрый доступ к имеющимся у государства данным, они хотят интеграции собственных сервисов с государственными.

В Минцифры уже планируют «государственную фабрику данных» как «набор правил и методологию по подготовке к предоставлению информации, а также единые требования к технологическому стеку по работе с данными», готовится и интеграция госсервисов с внешними экосистемами.