«Открытые Медиа» раскопали историю о займе учредителей медиапроектов «Батенька, да вы трансформер» и «Мамихлапинатана» полученном от МФО «Симплфинанс»

Первый иск к Мостовщикову и Ярошу подан 14 октября в Арбитражный суд Москвы на 10,3 млн рублей от микрокредитной организации «СимплФинанс», которая потребовала арестовать счета «Мамихлапинатаны» и поступающие туда деньги. Истец объяснил свои требования тем, что медиаменеджеры уклоняются от возврата займа, но арбитраж накладывать арест отказался, следует из картотеки дела. На следующий день после к издательскому дому и двум его медиаменеджерам в Пресненский суд Москвы поступил подобный иск от компании «Микро капитал».

В своём иске микрофинансовая организация заявила, что в конце февраля «Мамихлапинатана» взяла на полгода заем 2 млн рублей примерно под 30% годовых, но вовремя вернуть его не смогла, поэтому кредитор обратился в суд с требованием вернуть заем и проценты на общую сумму 2,36 млн рублей, сообщила ОМ представитель суда Лела Кокая.

Поручителем в кредитном договоре, а поэтому и соответчиком в суде выступает учреждённая Мостовщиковым и Ярошем компания «Глаголев Медиа», входящая в ИД «Мамихлапинатана» (занималась выпуском онлайн-радио).

Мостовщиков рассказал ОМ, что издательский дом и правда брал кредиты на развитие у микрофинансовых организаций, поскольку банки медиабизнесу кредиты не дают. Эти деньги нужны были для выплат зарплат сотрудников и покрытие гонораров. «Мы выплачивали все задолженности в срок, но потом началась пандемия, наша выручка существенно снизилась и пошли задержки по платежам», — объяснил Мостовщиков.

