МТС в партнерстве со стартапом Arenter, специализирующемся на аренде электроники и различного оборудования, запустили сервис «шеринга смартфонов». За 4200 рублей можно взять iPhone 11 в аренду на срок от 1 до 12 месяцев (за год получится чуть больше 50 тысяч рублей, примерно столько же стоит этот смартфон в Ситилинке, который первым попался редакции в выдаче Google). Аренда iPhone 13 Pro Max обойдется в сумму «от 8,9 тыс. руб».

Первые полгода сервис будет в пилотной стадии, можно будет взять в аренду только 4 модели «айфонов» и только в Москве и Подмосковье. В «Мегафоне» готовят к запуску аналогичную услугу, но с арендой устройств «любого бренда в любом регионе».

Клиент не несет ответственности за потертости и мелкие царапины, возникающие в процессе использования, уверяют в МТС. МТС рассчитывает, что сервис может быть востребован среди «молодежи, которой сейчас не интересны кредиты и постоянные обязательства», а также среди тех, кто хочет протестировать флагманский гаджет перед тем, как принять окончательное решение о его покупке, или, например, взять с собой на отдых смартфон с качественной камерой. Оператор будет получать процент с арендной платы, обеспечит дополнительный трафик в интернет-магазин и сможет нарастить базу пользователей флагманских смартфонов, которые потребляют больше трафика и экосистемных продуктов по сравнению с другими пользователями, надеются в МТС. В ритейлере Samsung и re: Store есть сервис по подписке на гаджет — клиент вносит ежемесячный платеж и при выходе нового устройства производит обмен. Он предназначен для тех, кто каждый год предпочитает менять смартфон на новую флагманскую версию. «М.Видео—Эльдорадо» планирует также добавить сервис по подписке на гаджет, рассказали в компании.

Дополнительной целевой аудиторией могут стать инстаграм-блогеры, способные за месяц запастись фотографиями с актуальным гаджетом на полугодовой контент-план. Техноблоггерам, которые любят тестировать новые устройства, их зачастую выдают те, кто заинтересован в упоминании себя в обзоре.

«Российский сервис аренды девайсов по системе подписки „Мой девайс“ привлек $400 тысяч от клуба венчурных инвесторов AngelsDeck», рассказывал в октябре телеграм-канал «Русский венчур». Стартап позволяет взять в аренду велосипеды, электросамокаты, игровые консоли, тренажеры (велодорожки, эллипсы и т. п. ). В марте этого года в компанию вложили $300 тысяч в рамках предпосевной стадии, в мае ещё $475 тысяч.